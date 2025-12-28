Apretado triunfo de Jrs de Medina

En duelo cargado de imparables los Jrs de Medina lograron imponerse apretadamente 23-17 sobre los Amigos de Treviño, dentro de la jornada en la Liga Lagunera de Softbol.

Los peloteros de Medina estuvieron tranquilos por espacio de dos entradas completas, pero en la tercera tanda se activaron con largo ataque de nueve carreras y posteriormente en el quinto acto agregaron seis más a la cuenta para crear la ventaja que los guío a la victoria.

Los Amigos de Treviño se defendieron al descargar cuadrangulares que salieron de los bates de Francisco Lozano, Juan Martínez, Abraham Araguz, Isaías Zamora y Benjamín De León, pero al final no le alcanzó para remontar.

En cambio, la ofensiva de los Jrs de Medina estuvo comandada por Brayan Martínez que se fue de 5-5 con dos jonrones, seguido de Enrique Carreón que pegó cuatro inatrapables, que se combinaron con los hits de Miguel Manríquez y Jesús Olvera.