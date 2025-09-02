Logra JRM bicampeonato en Texas

Cruzar la frontera para competir es un reto que no cualquiera se atreve a realizar y estos triunfos internacionales confirman el crecimiento de los atletas de esta ciudad.

El equipo de relevo mixto integrado por Valeria Barrón Martínez (natación), Joel Rodríguez Mojica (ciclismo) y Adam Solís (carrera), conquistó nuevamente la cima del podio, registrando un tiempo oficial de 1:02:41.9 y asegurando el bicampeonato consecutivo (2024 y 2025) en esta modalidad.

En la disciplina de Aquabike, Edgar Axell Basilio San Martín tuvo un debut sobresaliente al conseguir el segundo lugar general. En el Triatlón categoría 15-19 años, Humberto Damián Zapata se estrenó con un tercer lugar de su categoría.



