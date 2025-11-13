Lanzan llamado a jóvenes futbolistas

El Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) puso manos a la obra con el primer paso rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026 y este fin de semana inician en cada municipio las eliminatorias en los diferentes deportes de conjunto siendo el fútbol uno de los que más participantes tendrá.

En Reynosa ya se publicó la convocatoria y el llamado es para todas las instituciones educativas, clubes, ligas y público en general que cumplan con la edad de las dos categorías que se abrieron solamente en la rama varonil; La Sub 13 (12-13 años) deberán presentarse el próximo sábado 15 de noviembre en el Centro de Alto Rendimiento del INDE, ubicado en Puerta del Sol a partir de las 14:30 horas.

Por su parte, la categoría Sub 15 (14-15 años) entrarán en acción el domingo 16 de noviembre en el estadio del Polideportivo, de 10:00 a 14:00 horas.

La junta previa se llevará a cabo este jueves 13 de noviembre a las 16:00 horas en el Polideportivo. Los equipos campeones de cada categoría se tendrán que reforzar para representar a Reynosa en la etapa estatal.



