Se pule ´El Pochito´

Con apenas 16 años Arath ¨El Pochito¨ Ramos Alemán tomó la importante decisión en convertirse en boxeador amateur.

Con el apoyo total de su familia se ha dado a la tarea de entrenar fuertemente desde mayo y los resultados se han dado de inmediato al ganar las dos peleas que ha sostenido.

Para estos dos compromisos que ha encarado se dio a la búsqueda de entrenar adecuadamente y se unió a las filas del Gimnasio de Don Joel Soto, que junto a su hijo Joel Soto Jr., han comenzado a pulir a ¨El Pochito¨ para guiarlo desde su esquina a los triunfos que se han dado por decisión.

Desde muy pequeño el naciente pugilista ha sido amante de esta disciplina y esto es producto a que su familia le inculco ver videos de los ex campeones mundiales y leyendas del boxeo mexicano como Erick ¨El Terrible¨ Morales y Julio César Chávez. La pasión y el sentimiento de querer estar arriba del ring fue la fórmula que lo condujo en iniciar sus entrenamientos.

¨Llevó medio año boxeando y me he sentido bien con los entrenamientos que me dan, eso me ha motivado para seguir adelante por eso no paro de entrenar al venir todos los días, aunque es muy diferente entrenarlo, pero como siempre me ha gustado no se me ha complicado, además no me gusta perder y por eso me entreno todos los días¨, comentó el juvenil Ramos Alemán.

La emoción como también el nerviosismo se ha conjugado con una explosión de adrenalina al momento de estar en el encordado, pero ¨El Pochito¨ todo eso olvida al momento de escuchar la campana para ir en busca de su contrincante.

¨En mi primera pelea tumbe a mi oponente en el segundo round y termine por ganar por decisión, mientras en mi segunda pelea me sentí muy bien, aunque mi rival tenía buena altura y le tuve que cambiar mi estilo porque a mí me gusta pelear a distancia, pero cuando vi que estaba muy grande tuve que entrar más en corto.

Lo que he mejorado al estar enfocado es en mi condición, porque en mi primera pelea en el tercer round ya estaba cansado, pero en esta última me preparé mejor y mantuve mi condición física estable¨, comentó el pugilista juvenil.

Por el momento el objetivo lo tiene muy claro, ya que quiere establecerse dos años en amateur para participar en Torneos Estatales y Nacionales, y más adelante cumplir el sueño de representar a México en los Juegos Olímpicos.