Guía José Romero victoria de Coyotes

Con tremenda labor monticular, José Romero guío a los Coyotes LCVP en blanquear tranquilamente a los Búfalos B por holgada pizarra de 9-0, dentro de las hostilidades del Torneo Estudiantil de Beisbol, que se lleva a cabo en el campo UAT Reynosa.

El juvenil Romero estuvo sólido al minimizar todo intento de ataque que quiso construir los Búfalos, ya que solamente permitió un imparable, regalo tres bases por bolas y recetó siete ponches, números positivos que fueron suficientes para salir con el triunfo del diamante universitario.

Por su parte el lanzador Luis Cantú atravesó por diversos problemas en cada una de las entradas, pero el momento que marco la historia del partido fue el rally de cinco carreras que permitió por parte de los Coyotes.

Dentro de los mejores bateadores que lucieron los Coyotes fueron Gael Falcón que tuvo actuación perfecta al irse de 3-3, seguido de su compañero Luis García que cruzó en par de ocasiones la inicial en sus tres turnos y Diego Flores se fue de 4-2.







