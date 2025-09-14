´Josegil´ ya es del FC Dallas

José Gilberto Flores Redondo dio un gran paso en su carrera futbolística en Estados Unidos, pues se unió al FC Dallas con la categoría Sub 14 que está participando en la MLS Next.

El talentoso jugador reynosense decidió aprovechar su doble nacionalidad para continuar luchando por su sueño del otro lado del río Bravo.

El futbolista reynosense dio un gran paso al firmar con el equipo Sub 14 del FC Dallas.

De estar jugando en las mejores ligas del Valle de Texas ahora pertenece a un club de mucho respeto donde espera cumplir con todo el proceso para luego debutar en el primer equipo.

Es un lateral derecho que cumple perfectamente con la tarea de defender, pero también tiene mucho oficio al ataque y es un asistidor nato. Con su futbol alegre se ha ganado la confianza del técnico Adam Wells.

No hace mucho "Josegil" representó a Reynosa y a Tamaulipas en algunos torneos nacionales. Este domingo 14 de septiembre además de viajar a Austin para jugar su siguiente partido del torneo, estará celebrando su cumpleaños.