Brilla reynosense en nacional DGETI

José Emilio Acuña Rodríguez se convirtió en un orgullo para la comunidad estudiantil del Cetis 71, para la ciudad de Reynosa y para Tamaulipas, tras subir al podio en el "VIII Encuentro Nacional Deportivo DGETI 2025" que se celebró en Tampico.

El atleta fronterizo se colgó dos medallas en esta importante justa, una de oro con el Relevo 4x100 y una de plata en Salto de Longitud.

No es la primera vez que José Emilio logra medallas para su estado, pues ha participado en los eventos más importantes de atletismo, como la Olimpiada Nacional de CONADE.

Desde hace varios años se inició en las pruebas de pista y campo. Gracias a su dedicación y entrega se ha convertido en uno de los atletas más destacados de la ciudad.







