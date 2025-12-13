Deportes

Buen relevo de José Albertos

  • Por: Alberto Gamboa
  • 13 / Diciembre / 2025 -
El pitcher reynosense relevó en la octava entrada y no permitió carreras.

El pitcher reynosense José Albertos lució con un buen relevo para que los Naranjeros de Hermosillo amarraran la victoria por pizarra de 10-4 sobre los Algodoneros de Guasave en el segundo duelo de la serie. 

El lanzador fronterizo ha ido de menos a más en la presente campaña de la Liga Mexicana del Pacífico y está aprovechando las oportunidades. 

En la parte baja del octavo inning, el "Chema" ingresó a la loma y logró dominar a la ofensiva de Guasave y no permitió carreras. La victoria sobre el montículo fue para José Samayoa. 

La novena de Hermosillo consumó la barrida este viernes con victoria de 11-5.


