Buen relevo de José Albertos

El pitcher reynosense José Albertos lució con un buen relevo para que los Naranjeros de Hermosillo amarraran la victoria por pizarra de 10-4 sobre los Algodoneros de Guasave en el segundo duelo de la serie.

El lanzador fronterizo ha ido de menos a más en la presente campaña de la Liga Mexicana del Pacífico y está aprovechando las oportunidades.

En la parte baja del octavo inning, el "Chema" ingresó a la loma y logró dominar a la ofensiva de Guasave y no permitió carreras. La victoria sobre el montículo fue para José Samayoa.

La novena de Hermosillo consumó la barrida este viernes con victoria de 11-5.



