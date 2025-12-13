Buen relevo de José Albertos

Buen relevo de José AlbertosEl pitcher reynosense José Albertos lució con un buen relevo para que los Naranjeros de Hermosillo
El pitcher reynosense José Albertos lució con un buen relevo para que los Naranjeros de Hermosillo amarraran la victoria por pizarra de 10-4 sobre los Algodoneros de Guasave en el segundo duelo de la serie.
El lanzador fronterizo ha ido de menos a más en la presente campaña de la Liga Mexicana del Pacífico y está aprovechando las oportunidades.
En la parte baja del octavo inning, el "Chema" ingresó a la loma y logró dominar a la ofensiva de Guasave y no permitió carreras. La victoria sobre el montículo fue para José Samayoa.
La novena de Hermosillo consumó la barrida este viernes con victoria de 11-5.
EL MAÑANA RECOMIENDA