Buena salida de José Albertos con Naranjeros

El pitcher reynosense José Albertos tuvo una buena apertura con los Naranjeros de Hermosillo en el duelo de pretemporada que disputaron en Douglas, Arizona contra los Yaquis de Ciudad Obregón.

El "Chema" se fajó sobre la loma y tuvo labor de dos entradas y un tercio donde dominó a la ofensiva de los Yaquis y no permitió carreras. Fue relevado por Rubén Reyes quien retiró los dos tercios restantes del tercer inning. Al final la victoria fue para los Yaquis por apretada pizarra de 4-3.

El lanzador tamaulipeco pasó el examen ya que se mostró con mucha personalidad. Seguirá trabajando duro para ganarse un lugar en el equipo naranja que participa en la Liga del Pacífico.

La novena de Hermosillo continuará con sus duelos de pretemporada este jueves enfrentándose a los Wildcats de la Universidad de Arizona en el segundo juego de la jornada.



