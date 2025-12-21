José Albertos fue el abridor por los Naranjeros de Hermosillo que derrotaron por pizarra de 5-1 a los Venados de Mazatlán en el inicio de la serie en el estadio "Fernando Valenzuela" de la capital sonorense.

El lanzador reynosense se fajó sobre la loma y cumplió con su misión al trabajar por espacio de cuatro entradas donde no permitió carreras, le conectaron dos hits y ponchó a un rival.

El "Chema" encabezó un gran pitcheo combinado, aunque la victoria monticular fue para Orlando González. El derecho tamaulipeco ha venido de menos a más en la temporada y buscará llegar en su mejor momento a los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico.