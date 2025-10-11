Todo listo para la jornada Dominical

Con un total de 12 partidos se van abrir las hostilidades de la segunda vuelta del torneo regular de la categoría Dominical de la Liga Burocrática de Softbol.

Los campos Pedro Guajardo y Tutelar están en condiciones favorables para que se cante ¨Play Ball¨ y los diversos equipos de las divisiones vayan en busca del triunfo y comiencen su camino para asegurar un boleto al playoff.

Los Venados son los primeros en estar en el diamante al enfrentarse con los Brother de Many a las 9:00 de la mañana, posteriormente la Familia Lara se topan con los Tumbados para que continúe la actividad a las 10:30.

La intensidad va ir en aumento en el campo Tutelar en la que están programados los Pericos al enfrentarse con los Cachorros a las 10:00 de la mañana, pero el grueso de los duelos va a finiquitar con el choque entre Despreciados ante Titanes de Overly.



