Actividad en la Lagunera, en recta final

La Liga Lagunera de Softbol se prepara para recibir una de sus últimas jornadas dominical del presente año. Con un total de cinco encuentros, que va iniciar las hostilidades a las 9:00 de la mañana y se finalizan a las 17:45 horas, en el campo ¨El Perronon¨.

El 2025 esta en plena recta final y los distintos equipos están con la encomienda de sumar un triunfo en la actual temporada regular, en la que se han perfilado los equipos que van hacer protagonistas.

Los Pericos de Valle Verde son los encargados de ser los primeros en desatar el desorden sobre el diamante para enfrentarse con su similar de Botes de Basura, estos últimos vienen de ganar por lo que van en busca de acrecentar su racha.

En otro de los frentes atractivos de la jornada aparecen los Charger, que vienen de sufrir doloroso descalabro, va con la intención en doblegar al plantel de Jaime y Willy, duelo pactado a las 10:45 horas, posteriormente viene Amigos de Treviño que se topa con Juniors de Mediana.

El resto de los choques son entre Golden Boys ante Juanitos, después Chetos AB contra Deportivo Oliva y cierran el telón Amigos de Checho ante MYH Amigos.