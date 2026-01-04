Se reanudan las acciones

En la Liga Industrial y Comercial de Beisbol se han terminado las vacaciones decembrinas y hoy da inicio su primera jornada de este 2026 con un total de seis encuentros que se van efectuar en los diamantes Onésimo Magallán y Bancario.

La temporada regular Otoño-Invierno se mantiene activa por lo que este domingo los peloteros van estar de regreso en los respectivos diamantes y los primeros en abrir el telón son las novenas de Amigos de Mono Rodríguez contra Amigos de la Parejita, estos últimos son los actuales campeones.

El segundo frente es protagonizado por los Amigos de Barnes ante Los Téllez, programado a las 13:30 horas, mientras en el campo Bancario las hostilidades van estar protagonizadas por Maletas ante Amigos de Nehitan.

En cambio, en el terreno de juego Vicente De Anda van estar presentes los Cachorros para medirse con los Blue Jays a las 9:30 de la mañana y después es turno de Potrillos de recibir a los Amigos de Antonio.