Se juega jornada 7 en la Independiente

La intensidad ha ido en aumento en la temporada regular de la Liga Federal Independiente de Softbol, este domingo se va jugar la jornada 7 en las distintas categorías B1, B2 y C.

El campo Ramiro Saracho va abrir sus puertas a las 8:30 de la mañana para dar inicio a las hostilidades entre Amigos de Wary contra los 4 Amigos, posteriormente es turno de los peloteros de Tecateros del Gordo ante Amigos de Barbas para que descarguen todo su arsenal en lo que se pronostica un duelo de mucho carreraje.

La máxima letra B1 va estar al rojo vivo cuando los jugadores de Raza Home se vean frente ante Deportivo Dadedi a las 14:30 horas y después es turno de los Coyotes que se van a ver las caras ante La Ratoniza, el cual busca ser protagonista en la actual campaña.

En el campo Lampacitos se van a desarrollar cinco duelos en los que destaca el choque entre los Hernández Jr., con Clínica Aeropuerto a las 15:30 horas y las emociones se van elevar cuando aparezcan los Amigos de Treviño ante Bravos de Yuli.