Se cruzan Saraperos y Ratoniza

La temporada regular de la Liga Federal Independiente de Softbol apenas empieza y los grupos se han comenzado a formar en las distintas categorías C, B2 y B1, las cuales se van a jugar en los campos Ramiro Saracho y Lampacitos.

Los encuentros que se van a jugar este domingo son correspondientes a la jornada 4 entre los que destaca el cruce entre Saraperos contra Ratoniza, que está pactado en disputarse a las 13:00 horas, posteriormente es turno que Amigos de Treviño se enfrente contra Deportivo Dadedi a las 14:30 horas.

En otro de los partidos atractivos que se van a dar hoy es cuando los Bravos de Yuli se topen con Guerreros. En cambio, los encargados de cerrar el telón en el diamante Ramiro Saracho son Deportivo Martínez ante Compas de Don Rojas.