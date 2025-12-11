Luto en el boxeo local

El fallecimiento de Jorge Raúl Vela Sánchez (1938-2025) causó gran consternación en el boxeo local. La noticia pegó duro en todos los rincones donde se practica este deporte en Reynosa, pues a Don Jorge lo conocían todos aquellos que alguna vez se pusieron los guantes.

Nada más dirigió el boxeo amateur durante casi 30 años, es decir, vio desfilar todo tipo de boxeadores, malos, regulares, buenos y hasta aquellos que se convirtieron en figuras. Al señor Vela se le recordará también por ese gran corazón y por esa vocación de apoyar a los chamacos, sin tener los medios económicos para hacerlo.

Jorge Vela coordinó un sin fin de torneos en las colonias y en la explanada de la entonces Unidad Deportiva Solidaridad.