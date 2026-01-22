Jonathan Barrientos se gana la titularidad con los Tigres Sub19

El reynosense Jonathan Barrientos ha regresado a las canchas de la mejor manera al ser titular con los Tigres Sub19, en este inicio de campeonato del Clausura 2026.

El mediocampista fronterizo se encuentra bajo las órdenes del también nacido en Reynosa Carlos Turrubiates, que al menos en estos tres primeros encuentros lo ha utilizado en este buen inicio de torneo al contar con par de triunfos y un empate para colocarse en el cuarto lugar de la tabla general con 7 puntos.

El playera 242 ha sumado rápidamente 255 minutos tras estar presentes en los cotejos de Atlético San Luis, Pumas y Toluca para de esta manera ganarse un lugar en la titularidad.

Barrientos se unió a las filas de los Tigres en el 2023 para inmediatamente debutar con el conjunto felino en la Liga TDP (Tercera División Profesional), y a partir de ese momento el staff de entrenadores lo ha seguido cuidadosamente al ser considerado en estos momentos un potencial prospecto.

Los mejores torneos que ha tenido el de Reynosa fue en el Clausura 2024 cuando estaba en la Sub16 al marcar un total de ocho goles, posteriormente en el Apertura 2024 ascendió a la Sub17 en la que registro mil 193 minutos y marcó ocho anotaciones.



