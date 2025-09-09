Olán, listo para debutar

Jesús Olán es otro talento de casa que está listo para debutar en el fútbol profesional de la Tercera División con los Guerreros Reynosa FC. Hace unos meses se fue a Ciudad Victoria buscando una oportunidad con los Correcaminos UAT, misma que nunca llegó pues aunque estuvo entrenando con los emplumados, no fue registrado. Por eso ve como una revancha personal esta nueva aventura que comenzará a partir del próximo viernes.

"En Correcaminos no debuté, bueno regresé a casa y se dio esta gran oportunidad y gracias a Dios estoy aquí aprovechándola y voy a dar el máximo, se siente muy bonito saber que mi familia me apoyará mucho, es mi revancha y voy por todo", afirmó el crack de la Colonia Balcones de Alcalá que surgió de la Academia ADP.

Sus condiciones son muy ofensivas. Juega como extremo por derecha, también como volante y con su fútbol atrevido de inmediato se ganó la confianza del técnico, quien ya lo tiene en el cuadro titular.

La emoción se le nota en el rostro pues está a punto de dar el primer paso rumbo al sueño que tiene desde niño.

"Mi sueño es llegar a Primera División como todos los que estamos en el fútbol profesional, pero entiendo que todo lleva su proceso y ahorita me toca aquí, correr y luchar, luego buscar subir a otra división", explicó.

Por último, envió un mensaje a la afición de esta ciudad, especialmente a la gente de los barrios futboleros.

"Que nos vengan a apoyar los viernes, vamos a darlo todo por nuestra ciudad", finalizó.



