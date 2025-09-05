Listo para ser futbolista profesional

Jesús Castorena está listo para vivir su primera aventura en el fútbol profesional. Representa al talento de casa que jugará con los Guerreros Reynosa FC en esta Temporada de la Liga TDP que arrancará este viernes. Es el más chico del plantel, pero también el más atrevido con la pelota en los pies.

Estoy feliz por estar muy cerca de debutar como profesional, ya había ido varias veces a visorias en diferentes clubes y no se me daba esa oportunidad, ahora pegué aquí con el equipo de casa y vamos a trabajar duro, espero que ésta sea la buena". JESÚS CASTORENA, JUGADOR DE GUERREROS

"La meta es llegar a Primera, Liga Mx, pero para eso tengo que prepararme mucho y jugar en estas divisiones",señaló el "Chuhcho".

Su fútbol es vistoso, le gusta encarar así que estará jugando como extremo derecho donde tendrá mucha competencia, pero tiene la confianza del cuerpo técnico.

"El profe me dice que tengo que encarar y veo que me tiene confianza, yo quiero ser titular pero para eso tengo que trabajar duro", reconoció.

El apoyo de sus papás ha sido clave para que "Chucho" siga haciendo lo que más le gusta en esta vida.

"Tengo una familia que se apasiona con el fútbol, es la mejor que me pudo tocar y siempre me están apoyando y aquí seguirán conmigo en los partidos de Guerreros", afirmó y de paso invitó a los aficionados para que se hagan presentes en las gradas.

"Que vengan a apoyarnos, pero que vengan a todos los partidos", dijo.

Jesús es de pocas palabras pero confiesa que su corazón es americanista, admira a su paisano Pedro Pedraza y su máximo ídolo es Cristiano Ronaldo.



