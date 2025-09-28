Regresan Guerreros a casa con un punto

Los Guerreros Reynosa FC sumaron un punto tras empatar 0-0 como visitantes ante el líder del Grupo 16, el FC Santiago, en la jornada 4 de la Liga TDP. Fue un duelo como se esperaba, muy cerrado, donde ningún equipo regaló nada.

La buena noticia para los tamaulipecos es que continúan invictos y se mantienen en la parte alta. La novedad en el once inicial fue el reynosense Jesús Castorena, quién había tenido minutos en los dos partidos anteriores pero como relevo.

El resto de los titulares fueron Juanpi Cavazos, Raúl Rivera, Heber Lucero, José Ruíz, Brandon Saldaña, Abel Trejo, Sergio Estrada, Gael Avendaño, Guillermo Casas y Brayan Ortega.