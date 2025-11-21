Dan el primer paso rumbo a Nacionales

En tremendo juego cargado de emociones, los Jaibos se vieron en la obligación de remar contra corriente en par de ocasiones y terminaron por remontar, para adjudicarse el triunfo de 3-2 sobre Tuzos Reynosa, ganándose el derecho de representar a Reynosa en la categoría 2011-2012 en la eliminatoria Zonal (Zona Norte) de Conade.

Los juveniles reynosenses dieron el primer paso en el largo camino rumbo a los Nacionales Conade, tras ganar dramáticamente la eliminatoria municipal que se desarrolló en el Estadio Unidad Deportiva.

¿Qué ocurrió?

Durante los primeros instantes del primer tiempo, los Jaibos estuvieron cerca de tomar el mando de las acciones e incluso reventaron el travesaño con disparo de larga distancia, pero cuando mejor jugaban, los Tuzos Reynosa dieron el grito de gol con disparo cruzado del delantero Saúl Elston.

Se terminaron los primeros 30 minutos y en la segunda parte el juego se abrió completamente con una lluvia de goles. Los celestes se vieron obligados a igualar y así lo terminaron por hacer con certero cabezazo de Edu Villarreal, pero el gusto les duró poco porque aparecieron los Tuzos con disparo de larga distancia cortesía de Rodrigo Gómez.

¿Cuál fue la respuesta de los equipos?

Una vez más, los Jaibos se tuvieron que emplear a fondo para igualar y lo realizaron en los botines de Job Melchor, quien sacó un disparo raso que rebasó lentamente la línea de gol para colocar el marcador 2-2. Pero dos minutos más tarde, en jugada individual, Emiliano Salas puso cifras finales.

Los Jaibos van a representar este sábado a Reynosa para enfrentarse a los representativos de Matamoros, Río Bravo y Nuevo Laredo e intentar ganarse la clasificación a la etapa Estatal.