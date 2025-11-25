¡Van al Estatal!

La Zona Norte ya tiene a su representante y son los reynosenses de Jaibos que contundentemente doblegaron 4-1 a Matamoros para clasificarse a la etapa Estatal de los juegos Conade, dentro de la categoría 2011-2012.

¿Qué ocurrió?

Los jugadores de casa fueron efectivos al momento de estar en el área, pero fue el segundo tiempo que cargaron completamente la balanza a su favor al marcar tres goles que sentenciaron la final Zonal.

Todavía no transcurrían 3 minutos de partido cuando los Jaibos estrenaron el marcador en su primera llegada clara al arco enemigo por conducto de Julio De León y a partir de ese momento mantuvieron la ventaja hasta irse al descanso.

Durante la parte complementaria los reynosenses jugaron un mejor futbol al ser contundentes al momento de organizar sus ataques. La figura de Emiliano Salas se engrandeció al colocar el 2-0 tras culminar una jugada bastante vistosa que nació desde zona defensiva.

¿Cuál fue la respuesta de Matamoros?

Cuando parecía que Matamoros respondía al acercarse por la mínima diferencia por la vía de la pena máxima apareció una vez más Salas para aumentar la distancia a dos tantos y en plena recta final del encuentro Job Melchor realizó golazo tras llegar de atrás para meterle de lleno la pierna derecha al balón y mandarlo al fondo.

Con este resultado los Jaibos se ganaron el derecho de representar a la Zona Norte para enfrentarse en la fase Estatal ante los representativos de la Zona Centro y Sur los próximos días de 5 y 6 de diciembre en Ciudad Victoria.