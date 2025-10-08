Jackie Nava inspirando a los jóvenes

Nueve veces campeona del mundo. Más de 50 peleas profesionales y 25 años de carrera. Esa es Jackie Nava, mejor conocida arriba el ring como "La Princesa Azteca", quien este martes aterrizó en Reynosa para dar su conferencia motivacional "El Poder de tu Miedo", enfocada en motivar a los jóvenes.

El Polideportivo fue el escenario de este evento donde poco más de 500 jóvenes escucharon con atención la historia de la famosa boxeadora mexicana, desde el inicio con muchas carencias en su natal Tijuana, hasta lograr los flamantes cinturones que hoy la acompañan en todos sus eventos.

Gracias por estar aquí, el día de hoy quiero compartir algunos de los miedos que tuve que enfrentar para llegar a ser nueve veces campeona del mundo y tener más de 50 peleas profesionales¨ Jackie Nava boxeadora

"Soy nueve veces campeona del mundo y también como tú, sigo teniendo un chingo de miedo. Pero aquí la pregunta es .. ¿que vas a hacer con tu miedo? ... todos en la vida le tenemos miedo a algo, el día de hoy quiero compartir algunos de los miedos que tuve que enfrentar para llegar a ser campeona del mundo", comentó en su primera intervención, donde lució la bata que usa en sus peleas.

Durante más de una hora narró momentos que fueron claves en su desarrollo como mujer y como deportista. Además, contó que el primer campeonato que ganó no fue en una pelea de box sino en kick boxing, que fue la disciplina que su padre le inculcó.

Al finalizar el evento, Jackie se mostró muy accesible, regaló algunas camisetas firmadas y se tomó todas las fotografías que le pidieron.



