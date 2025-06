Deportivo Ortíz, un equipo de guerreros

Su pasión por el futbol le ha permitido a Iram Ortíz apoyar a la raza de su barrio "La Consti" y también sobrellevar la neuropatía diabética que le detectaron hace un par de años.

Esa es la historia detrás del equipo Deportivo Ortíz que participa en La Champions Reynosa, jugando a gran nivel contra los mejores "talacheros" de la región.

Esa mística que muestra Iram para hacerle frente a una enfermedad es la misma que ponen todos los jugadores en la cancha jornada tras jornada.

No por nada sus partidos siempre resultan emocionantes, y aunque a veces los ven como víctimas, terminan dando la sorpresa.

"Yo también jugaba ... nada más que mi enfermedad ya no me deja, pero me da mucha alegría poder ayudar a los jóvenes y con el fútbol me dan más ganas de vivir", comenta Iram con las mejores vibras.

Este jueves rueda el balón en la cancha R Siete Ladrillera con la jornada 8 de La Champions y se echará de menos a estos guerreros de amarillo con negro, pues hoy les toca descansar, pero la próxima semana estarán todos de regreso para alegrarle la vida a Iram.