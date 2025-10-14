Arrancan los Interfacultades

Arrancan los InterfacultadesEste martes 14 de octubre arranca la actividad de los Juegos Deportivos Interfacultades UAT 2025 Zona Norte
Este martes 14 de octubre arranca la actividad de los Juegos Deportivos Interfacultades UAT 2025 Zona Norte para los planteles de Reynosa y Río Bravo.
Es la primera aduana, donde los equipos que resulten triunfadores avanzarán a la siguiente etapa para enfrentarse ante Nuevo Laredo y Matamoros.
Los Búfalos UAMRA (Reynosa Aztlán), los Bravos UAMRR (Reynosa Rodhe) y los Bulldogs (Río Bravo) se enfrentarán en deportes como; fútbol, fútbol bardas, básquetbol, voleibol, sóftbol, béisbol, tenis, ajedrez y atletismo.
Los encuentros iniciarán a las 9:30 horas con el fútbol bardas femenil en la cancha de la UAMRA. Serán tres días de intensos duelos hasta tener definidos a los campeones de esta primera fase.
