Arrancan los Interfacultades

Este martes 14 de octubre arranca la actividad de los Juegos Deportivos Interfacultades UAT 2025 Zona Norte para los planteles de Reynosa y Río Bravo.

Es la primera aduana, donde los equipos que resulten triunfadores avanzarán a la siguiente etapa para enfrentarse ante Nuevo Laredo y Matamoros.

Los Búfalos UAMRA (Reynosa Aztlán), los Bravos UAMRR (Reynosa Rodhe) y los Bulldogs (Río Bravo) se enfrentarán en deportes como; fútbol, fútbol bardas, básquetbol, voleibol, sóftbol, béisbol, tenis, ajedrez y atletismo.

Los encuentros iniciarán a las 9:30 horas con el fútbol bardas femenil en la cancha de la UAMRA. Serán tres días de intensos duelos hasta tener definidos a los campeones de esta primera fase.







