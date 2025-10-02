Liga Niños Héroes se prepara para dar inicio a su pretemporada

La Liga Pequeña Infantil y Juvenil Niños Héroes ha comenzado a planear la pretemporada en sus distintas categorías.

La directiva se encuentra en la distribución de los peloteros que van a conformar cada uno de los planteles que irán en busca del campeonato.

Las inscripciones se mantienen abiertas para todos los padres de familia que estén interesados que sus hijos se desenvuelvan en el rey de los deportes.

Además, en el transcurso de la campaña los entrenadores de las distintas divisiones van estar visoreando a cada uno de los jugadores para detectar talento e integrarlos a las respectivas selecciones que participarán en las competencias del programa de Ligas Pequeñas de México avalado por Williamsport.

Las categorías que se van abrir son Biberón (3-4 años), Premoyote (5-6 años), Moyote (7-8 años), Menor (9-10 años), Pequeña (11-12 años), Intermedia (11-13 años), Junior (13-14 años), Senior (15-16 años) y Big League (17-19 años).