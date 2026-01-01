Lanza convocatoria Liga Aztlán

Lanza convocatoria Liga AztlánOportunidad para agregar peloteros reconocidos
Ante la buena respuesta que se dio en la justa de bola templada, la Liga Aztlán de Softbol lanzó la convocatoria para llevar a cabo el Torneo de Softbol en la modalidad de bola puesta.
¿Cuándo se llevará a cabo el Torneo de Softbol?
Los directivos del organismo dieron a conocer que la competencia se va a desarrollar los días 2, 3 y 4 en el campo Aztlán. Los equipos participantes tendrán la oportunidad de agregar a su roster a dos peloteros reconocidos.
Detalles sobre la inscripción y participación
La inscripción es totalmente gratuita para todos los interesados, quienes irán en busca del campeonato para iniciar con pie derecho del 2026.
