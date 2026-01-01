Lanza convocatoria Liga Aztlán

Ante la buena respuesta que se dio en la justa de bola templada, la Liga Aztlán de Softbol lanzó la convocatoria para llevar a cabo el Torneo de Softbol en la modalidad de bola puesta.

¿Cuándo se llevará a cabo el Torneo de Softbol?

Los directivos del organismo dieron a conocer que la competencia se va a desarrollar los días 2, 3 y 4 en el campo Aztlán. Los equipos participantes tendrán la oportunidad de agregar a su roster a dos peloteros reconocidos.

Detalles sobre la inscripción y participación

La inscripción es totalmente gratuita para todos los interesados, quienes irán en busca del campeonato para iniciar con pie derecho del 2026.