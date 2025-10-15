¡Brillan Inmortales!

Con cinco cuadrangulares, dos cortesía de Alán Armas, los Inmortales de Munra se impusieron en el campo Pedro Guajardo sobre ADR Willy por pizarra de 15-10, dentro de la actividad en la Liga Burocrática de Softbol.

El inicio de la segunda vuelta de la temporada regular fue bastante intenso por conducto de los Inmortales de Munra al detonar constantes jonrones sobre la serpentina de Salvador Hernández, que no pudo evitar los batazos largos de Emiliano Saldaña, Daniel López, Armas y Edgar Martínez.

Los peloteros de Willy lograron defenderse con rally de cuatro carreras en la segunda entrada, pero en el quinto y séptimo rollo se fueron cero siendo determinante el desempeño del lanzador Marcos Saldaña, que terminó por apuntarse el triunfo.

Los Inmortales de Munra encendieron rápidamente la pólvora desde la caja de bateo al hacer explotar siete carreras, que fueron obra de cinco sencillos que se combinaron con el doblete de Armas y vuelacerca en solitario de Saldaña.

Con los ánimos encendidos los jugadores de Munra se mantuvieron con buen ritmo al agregar cinco más a la cuenta en el segundo capítulo. Armas pegó bambinazo para llevarse por delante a Alejandro Juárez y Daniel López, después Edgar Martínez sacó la pelota del diamante con Guillermo Alfaro a bordo.



