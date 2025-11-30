¡Candente inicio!

Una vez más el balón rodó en la Liga de Futbol El Kary para jugarse una edición más del Torneo de Barrios, que en esta ocasión un total de 12 equipos van en busca del campeonato.

Sin duda alguna Iván Galicia, organizador de la justa de barrios, ha convertido esta competencia en una de las favoritas de los jugadores de los distintos barrios de la ciudad.

Tras jugarse la jornada 1 el encargado de mandar el Grupo 1 es el cuadro de la colonia Fidel Velázquez al conseguir sus primeros 3 puntos al imponerse sobre Jarachina, mientras La Aquiles y 15 de enero no se hicieron daño al igualar unidades.

En lo que corresponde al sector 2 el conjunto de la Juárez 5 inicio con el pie derecho al doblegar a su similar de Enríquez. Por su parte Unidad Obrera y La Cañada no iniciaron mal al empatar en su presentación.

Las acciones iniciaron candentes en el Grupo 3 por conducto de Balcones y Linces al ganar sus respectivos encuentros y registrar 3 unidades, misma forma que realizaron el Grupo 4 por conducto de los conjuntos de Bugambilias y Lázaro Cárdenas.