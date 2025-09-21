¡´Bendecido´ debut!

Un debut de película tuvo Gerardo el "Bendito" Estopellan, quien pasó del infierno al paraíso en unos cuantos minutos, tras vencer por nocaut técnico en el primer round al oriundo de Gómez Palacio, Jesús Antonio Morales.

Un solo round fue suficiente para poner de pie a los aficionados, quienes primero sufrieron y después celebraron.

No cabe duda que el reynosense subió al ring bendecido porque milagrosamente se puso de pie cuando muchos lo daban por perdido.

Era su noche y quería lucirse de principio a fin, pero un descuido fue bien aprovechado por su rival. Gerardo recibió una poderosa combinación que lo mandó a la lona.

Pero con el orgullo por delante y la bendición que desde el cielo le dio su abuela Antonia, se levantó para ganar la pelea de forma dramática.

En los últimos segundos del primer asalto Jesús Morales seguía tirando golpes, pero Estopellan lo cazó con una poderosa mano izquierda y lo mandó a sentarse para terminar con la batalla.