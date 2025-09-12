Se preparan para inaugurar un torneo más de voleibol

Se preparan para inaugurar un torneo más de voleibolLa Liga Municipal de Voleibol Reynosa estará de manteles largos para celebrar una inauguración más
Será el próximo miércoles 17 de septiembre en punto de las 20:00 horas, en la cancha "Teresita" cuando le estarán dando la bienvenida oficialmente al Torneo número 142, esto con la tradicional ceremonia donde participan la mayoría de los equipos.
Como lo marca la tradición también se entregarán los trofeos a los mejores equipos del torneo anterior.
El profesor Santos Gómez está listo para el gran festejo deportivo.
