Inauguran diamante de la categoría Intermedia

Con el objetivo de tener mayor espacio para los peloteros infantiles y juveniles los directivos de la Liga Infantil y Juvenil Niños Héroes inauguraron el diamante de la categoría Intermedia.

El organismo púrpura presume las mejores instalaciones del beisbol infantil en Reynosa, ya que cuenta con parques para cada una de las divisiones que marca el programa de Ligas Pequeñas México.

Ahora fue el turno de la categoría Intermedia, que son peloteros de 11-13 años, ahora el reto de la directiva es conseguir el mayor número de jugadores porque ese ha sido su problema en los últimos cinco años.

La reestructuración de la Liga Niños Héroes ha sido demasiado lenta, pero esperan que con estas mejorías se acerquen niños y jóvenes en querer practicar el rey de los deportes.



