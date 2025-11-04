Ex Búfalos impusieron su ley

Los ex Búfalos demostraron que lo que bien se aprende jamás se olvida y vencieron a los Búfalos de la categoría Juvenil AA por apretado marcador de 8-6 en partido de preparación que además es toda una tradición para los egresados y estudiantes de la Unidad Académica Reynosa Aztlán (UAMRA).

Los "veteranos" siguen jugando a muy buen nivel y eso es lo que buscaba el coach Oscar Garza para sus novatos. En el emparrillado no hubo respeto y los dos equipos jugaron con mucha intensidad.

Los Ex Búfalos se fueron arriba en el marcador con anotación de Víctor Pulido, quien jugó en Liga Mayor con los Correcaminos UAT y también con la Selección Mexicana de la ONEFA.

La defensiva de los juveniles dio la cara y anotaron con un "pick six" por cortesía del safety Cris Ruíz Herrera.

La pretemporada de los Búfalos terminará la próxima semana en Saltillo con un interesante cuadrangular contra equipos de Coahuila y Nuevo León.



