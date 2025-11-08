Esa máscara será mía: Imagen II

Falta menos de una semana para una de las luchas más importantes de su carrera y a Imagen II se le nota muy tranquilo. El “Papá de los Pollitos” ya ve en sus manos la máscara de Laredo Kid y poco le importa estar abajo en las apuestas.

“Estoy plenamente seguro que voy a ganar, para esa gente que dice que voy a perder pues ya muchas veces lo han dicho y sigo con mi máscara así que pueden seguir hablando … yo espero que la afición vaya y me apoye ya que yo soy el de Reynosa”, comentó Imagen II durante la más reciente rueda de prensa a la cual por cierto no llegó Laredo Kid.

“Es una falta de respeto para ustedes los medios de comunicación que él no haya venido, tiene miedo, en cambio yo aquí estoy, esperando con ansias la fecha”, señaló uno de los rudos más respetados en esta ciudad.

Imagen II se ha convertido en verdugo de muchos. Ha puesto en juego su máscara en ruletas de la muerte, cuadrangulares y mano a mano, y en todas se ha salvado.

Es un veterano y lleva varias semanas sin luchar pues se está recuperando de una lesión, pero en vez de poner pretextos asegura que pondrá ese extra que a muchos les ha faltado.

“Voy a dar más del cien por ciento, no me he podido preparar físicamente por la lesión, pero mentalmente estoy más fuerte que nunca, en la pasada lucha de apuestas subí lastimado y salí bien librado, Imagen II va con todo y el 16 de noviembre va a dejar sin máscara a Laredo Kid”, afirmó.

Imagen II y Laredo Kid encabezan el cartel de Panthermanía IX Parte Final donde también participarán figuras como Psycho Clown, Pagano, Cibernético, Mr. Iguana entre otros.



