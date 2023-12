Reconocen trayectoria de ´Imagen II´

"Imagen II" es uno de los rudos más queridos en Reynosa.

Él que no lo quiere, lo respeta, pero nadie lo odia y eso muy pocos luchadores lo pueden presumir.

30 AÑOS DE CARRERA

El próximo 22 de diciembre estará cumpliendo 30 años de carrera y se le entregó un merecido reconocimiento; la gente que registró un entradón en el gimnasio de la UAT fue testigo.

La máscara no fue impedimento para ver su rostro, la emoción y sobre todo la satisfacción que sintió al momento de recibir la ovación del público mientras se le entregaba la distinción.

"Se me pone la piel chinita al recordar ese momento, bien emocionado, la verdad no me esperaba, han pasado 30 años, se dicen fácil, pero es gran parte de mi vida que he estado arriba de los encordados; si volviera a nacer volvería de nuevo a ser luchador, no lo pensaría ni dos veces, estoy muy feliz y mi familia también y esto significa que estamos haciendo las cosas muy bien", expresó el rudo, quien en sus inicios formó parte del temible cuarteto de "Las Imágenes".

Después de la temporada de pandemia las lesiones hicieron de las suyas, pero en este 2023 "Imagen II" pudo regresar a los cuadriláteros y está cerca de recuperar su mejor nivel.

Por eso lanzó una advertencia para compañeros y rivales, pues en el 2024 buscará acabar con todo aquel que se atraviese en su camino.