¡Arranca Estatal!

El renovado Estadio Adolfo López Mateos abrió nuevamente sus puertas para darle la bienvenida a los equipos que participan en el Campeonato Estatal de Beisbol 40-49 años, denominado ¨Ignacio Ontiveros Muñoz¨.

Las luces del inmueble deportivo se encendieron para que peloteros, entrenadores e invitados especiales vieran y palparan el espectacular pasto sintético, además para darle la bienvenida a los 11 representativos que van en busca de ganarse el derecho de representar a Tamaulipas en el Campeonato Nacional de Beisbol en San Luis Potosí.

Familiares de Ignacio Ontiveros Muñoz recibieron reconocimiento póstumo.

Como es característico en cada ceremonia de inauguración los equipos desfilaron para presentarse ante el respetable que le rindió aplausos a Reynosa Municipal A, Matamoros Campesina B, Valle Hermoso Independiente, Matamoros AC, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Rio Bravo, Reynosa Independiente, Reynosa Municipal B, Valle Hermoso Municipal y Matamoros Rolas Campesina.

Familiares, amigos y aficionados se reunieron para recordar la vida y legado de Ontiveros. Durante la ceremonia, su hermano Gabriel compartió una semblanza de su paso por el béisbol, mientras que su familia recibió una placa de reconocimiento póstumo en su honor.

Luis Quintanilla, presidente de la Asociación Estatal de Beisbol de Tamaulipas, tomó la protesta a los equipos participantes y el momento más simbólico llegó con el lanzamiento de la primera bola, a cargo de Jadan Ontiveros, nieto de Nacho, quien continúa el legado familiar dentro del diamante.