La Liga Burocrática de Softbol está en plena recta final la temporada regular en algunas categorías, mientras en otras va iniciar hoy el playoff en los campos Pedro Guajardo y Tutelar.

En punto de las 8:30 de la mañana arranca la fiesta grande de la postemporada con el duelo de Titanes, que termino en el octavo sitio, se enfrenta ante Compadres que ocupó el quinto sitio de la tabla general, mientras el siguiente frente lo van a protagonizar los Cachorros ante Pericos de Puebla.

En otro de los frentes de playoff, sobresalen los Amigos de Manny, que se alzó con el título de temporada regular y es el amplio favorito para adjudicarse el gallardete de playoff, pero antes de hacerlo se topa con Brother de Manny.

En otro de los atractivos enfrentamientos aparecen los Venados contra Despreciados.