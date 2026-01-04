Homenajean al ídolo

Asterisco recibió otro merecido homenaje por sus 42 años de trayectoria en la lucha libre profesional. El retiro está cada vez más cerca y por eso Don Enrique Silva Medina no pudo contener las lágrimas al escuchar como la arena coreaba su nombre, esto mientras le entregaban el reconocimiento.

"Gracias a ustedes, todo esto se lo debo a todo mi público, a los promotores y a todos mis compañeros, si quieren ustedes me retiro ahorita, pero por el aplauso de ustedes yo sigo luchando, arriba Reynosa señores", expresó con mucha emoción el último gran ídolo de la vieja guardia.

Con mucho respeto y demostrando la admiración que le tienen, todos sus compañeros luchadores subieron al cuadrilátero para aplaudirle al maestro.

Pero antes del homenaje, Asterisco subió al encordado para luchar en la primera función del año y lo hizo de gran forma, junto a su hijo Asterisco Jr. y su nieto, Aster, presentado oficialmente a la tercera generación y dejando muy claro que la leyenda continuará esté o no esté él en el cuadrilátero.

Asterisco inició el 2026 luchando y recibiendo un homenaje más por sus 42 años de trayectoria.