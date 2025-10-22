Herrería Las Comas brilla con victoria contundente

La ofensiva de Herrería Las Comas fue efectiva al construir un largo ataque de siete carreras para superar con tranquilidad a su similar de Amigos de Pinolillo por pizarra de 13-6, dentro de las acciones del Torneo Nocturno de la Liga Veteranos de Softbol.

Los peloteros de Las Comas se encendieron en la caja de bateo en la tercera entrada al fabricar un largo ataque de siete carreras, que resultó clave para encaminarse a sumar otro triunfo en la actual temporada regular y mantener el camino para clasificarse a los playoffs.

Dentro del lineup de los herreros, los más destacados fueron Yael Garza, Edgar Rodríguez y Jorge Padilla al conectar un par de imparables, respectivamente, mientras que José Alanís también le encontró la pelota al lanzador para dispararle un par de cuadrangulares.

Gracias al buen desempeño de los bateadores, llevaron al serpentinero Obed García a quedarse con la victoria sobre su contrincante Eduardo Polanco.







