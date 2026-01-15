Héctor Vázquez debuta y ganan Estrellas Premier

El reynosense Héctor Vázquez fue convocado oficialmente al proyecto Estrellas Premier, iniciativa que integrará un selectivo representativo de la Liga Premier FMF y que participará en el Torneo del Sol 2026, organizado por la Liga TDP, a celebrarse en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol.

El defensa inmediatamente dejó sentir su buen juego y fortaleza sobre la cancha al ser pieza clave en la goleada de 7-0 que le recetaron a la Selección de Conadeip. El jugador profesional fue titular y estuvo atinado los 90 minutos que vio actividad.

Vázquez reporto el pasado 15 de diciembre por lo que ha base del trabajo que ha mostrado en los entrenamientos se ha ganado un lugar en el 11 inicial.

Vázquez deberá presentarse a concentración el lunes 15 de diciembre, iniciando trabajos de preparación de cara al certamen, el cual se disputará bajo la supervisión del cuerpo técnico designado por la Liga Premier FMF.







