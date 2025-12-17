Deportes

Se cuelga tres medallas en el nacional de natación

La nadadora reynosense Hanna Mirón Chávez, del equipo Dragones IMD, subió a lo más alto del podio
  • Por: Alberto Gamboa
  • 17 / Diciembre / 2025 -
La nadadora reynosense Hanna Mirón brilló luego de lograr tres medallas para Tamaulipas.

La nadadora reynosense Hanna Mirón Chávez, del equipo Dragones IMD, subió a lo más alto del podio en el Campeonato Nacional de Natación que se celebró en Colima. 

Fue una brillante actuación para colgarse tres medallas (dos de oro y una de plata), la más importante el primer lugar en la prueba de los 100 metros combinado individual femenil. 

También ganó el metal dorado en los 50 metros estilo dorso y la plata fue en los 50 metros estilo libre.  Sin duda son grandes resultados para Tamaulipas. Hanna se coloca entre las mejores atletas acuáticas del país y cierra el año de forma espectacular. 

Todo su esfuerzo y dedicación invertidos en cada entrenamiento desde hace varios años, han valido la pena.     

