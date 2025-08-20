Se concentra selección de handball de Tamaulipas

Se concentra selección de handball de TamaulipasLa selección tamaulipeca de handball (balonmano) realizó una concentración en el Polideportivo
El Instituto Municipal del Deporte facilitó las instalaciones del Gimnasio de Alto Rendimiento, donde los atletas de diferentes municipios del estado, estuvieron entrenando bajo condiciones óptimas con el objetivo de llegar en la mejor forma competitiva. Reynosa ha recibido recientemente concentraciones en diferentes disciplinas de conjunto como voleibol, béisbol, taekwondo y karate, por mencionar algunas.
