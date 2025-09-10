Halcones de UAMVH sorprenden a Bravos

En un interesante partido de preparación de fútbol americano estudiantil, celebrado en el municipio de Valle Hermoso, los Halcones UAMVH (categoría juvenil) vencieron de forma contundente por marcador de 28-0 a los Bravos de Reynosa (UAMRR) (categoría novatos).

En el emparrillado los dos equipos le pusieron seriedad a este choque "amistoso", pero los emplumados demostraron que cuentan con una poderosa camada de jugadores que seguramente serán protagonistas en la liga que les toque participar.

El entrenador Héctor Martínez Muraira está haciendo un gran trabajo con estos jóvenes universitarios y cuenta con todo el respaldo del director Jesús Roberto García Sandoval.

Los Bravos de Rodhe también han trabajado fuerte, pero tendrán que ajustar las tuercas tanto en la ofensiva como en la defensiva.







