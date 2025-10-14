Guerreros pierden el invicto

Dolorosa resultó la jornada 6 para los Guerreros Reynosa FC, quienes perdieron el invicto en el Torneo Apertura 2025 de la Liga TDP tras ser goleados 3-0 por Irritilas FC.

Fue una visita caótica para el equipo tamaulipeco ya que viajaron con el plantel mermado, sin cuatro titulares, dos suspendidos (Guillermo Casas y Brayan Ortega) y dos lesionados (Raúl Rivera y Antonio Ruíz) situación que se notó en el terreno de juego.

El equipo de Coahuila supo aprovechar perfectamente esos detalles para quedarse con los tres puntos. Jorge Nicolás Rodríguez fue el verdugo de los fronterizos tras clavarles doblete y Omar Muro hizo el tercero y definitivo.

Los Guerreros comenzaron el partido cuesta arriba, apenas al minuto 2 los locales ya habían clavado el 1-0, el llamado gol de vestidor. Por si eso fuera poco, muy temprano vendría la lesión del zaguero central Johan Mendoza, que dejó a la defensa muy frágil.

Así los Guerreros perdieron su primer partido del torneo, pero ya le dieron vuelta a la página pues el próximo viernes buscarán sacarse la espina cuando reciban al Real Apodaca.







