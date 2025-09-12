Guerreros, otra vez vestidos y alborotados

Por segunda semana consecutiva los Guerreros Reynosa FC se quedarán con las ganas de jugar, pues nuevamente se vieron afectados por la falta de seriedad del equipo rival.

Ahora es el club San Nicolás FC el que tiene una situación administrativa y la Liga TDP ordenó que el partido de la jornada 2, que se tenía que jugar este viernes 12 de septiembre en el Estadio del Polideportivo, se reprogramó para el martes 16 de septiembre.

Directiva, cuerpo técnico, jugadores y afición del conjunto reynosense han mostrado su descontento pues estaban ansiosos por presentarse en casa.

"Es importante aclarar que este cambio se debe a causas ajenas a nuestro equipo, y se debe por temas administrativos del equipo de San Nicolás con la liga siendo ésta quien determinó la nueva fecha", explica el comunicado que publicaron los Guerreros a través de sus redes sociales.

Esto viene a afectar la planeación de todo lo que implica organizar un partido profesional, pero sobre todo el tema futbolístico, ya que los jugadores no han podido debutar y llevan 15 días sin un partido oficial. Lo cierto es que estos detalles dejan mucho que desear en la Tercera División que no parece ser muy profesional.



