Jugarán Guerreros en el Grupo 16

Jugarán Guerreros en el Grupo 16Por fin la Liga TDP (Tercera División Profesional) dio a conocer la zonificación completa para la Temporada 2025-2026
Por fin la Liga TDP (Tercera División Profesional) dio a conocer la zonificación completa para la Temporada 2025-2026 y los Guerreros Reynosa FC fueron ubicados en el Grupo 16, que sin duda será uno de los más competitivos.
Son 16 clubes los que integran este sector donde calificar a la liguilla no será nada sencillo. Los reynosenses se enfrentarán a otros equipos tamaulipecos como Correcaminos de Ciudad Victoria y Gavilanes de Matamoros, además ante conjuntos que económicamente preparan planteles muy completos como Cadereyta, Saltillo Soccer y Real Apodaca.
Pero el reto no espanta a nadie en los Guerreros, pues la directiva encabezada por el "Presi" Álvaro Padilla, les ha inyectado mucha confianza y están convencidos de que estarán entre los equipos protagonistas no solamente de este grupo sino de toda la Liga TDP.
EQUIPOS DEL GRUPO 16
CLUB SEDE
C.F. Nuevo León San Nicolás de los Garza, Nuevo León
CD Querétaro 3D Ramos Arizpe, Coahuila
Club Calor Lerdo, Durango
CF Cadereyta Cadereyta de Jiménez, Nuevo León
CF Gallos Nuevo León Guadalupe, Nuevo León
Correcaminos UAT Ciudad Victoria, Tamaulipas
FC Santiago Santiago, Nuevo León
Gavilanes FC Matamoros Matamoros, Tamaulipas
Guerreros Reynosa FC Reynosa, Tamaulipas
Halcones de Saltillo Saltillo, Coahuila
Irritilas FC San Pedro de las Colonias, Coahuila
Leones de Nuevo León FC *Por Confirmar
Real Apodaca FC Apodaca, Nuevo León
Real San Cosme Escobedo, Nuevo León
Saltillo Soccer FC Saltillo, Coahuila
San Pedro 7-10 FC San Pedro Garza García, Nuevo León