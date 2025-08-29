Jugarán Guerreros en el Grupo 16

Por fin la Liga TDP (Tercera División Profesional) dio a conocer la zonificación completa para la Temporada 2025-2026 y los Guerreros Reynosa FC fueron ubicados en el Grupo 16, que sin duda será uno de los más competitivos.

Son 16 clubes los que integran este sector donde calificar a la liguilla no será nada sencillo. Los reynosenses se enfrentarán a otros equipos tamaulipecos como Correcaminos de Ciudad Victoria y Gavilanes de Matamoros, además ante conjuntos que económicamente preparan planteles muy completos como Cadereyta, Saltillo Soccer y Real Apodaca.

Pero el reto no espanta a nadie en los Guerreros, pues la directiva encabezada por el "Presi" Álvaro Padilla, les ha inyectado mucha confianza y están convencidos de que estarán entre los equipos protagonistas no solamente de este grupo sino de toda la Liga TDP.

EQUIPOS DEL GRUPO 16

CLUB SEDE

C.F. Nuevo León San Nicolás de los Garza, Nuevo León

CD Querétaro 3D Ramos Arizpe, Coahuila

Club Calor Lerdo, Durango

CF Cadereyta Cadereyta de Jiménez, Nuevo León

CF Gallos Nuevo León Guadalupe, Nuevo León

Correcaminos UAT Ciudad Victoria, Tamaulipas

FC Santiago Santiago, Nuevo León

Gavilanes FC Matamoros Matamoros, Tamaulipas

Guerreros Reynosa FC Reynosa, Tamaulipas

Halcones de Saltillo Saltillo, Coahuila

Irritilas FC San Pedro de las Colonias, Coahuila

Leones de Nuevo León FC *Por Confirmar

Real Apodaca FC Apodaca, Nuevo León

Real San Cosme Escobedo, Nuevo León

Saltillo Soccer FC Saltillo, Coahuila

San Pedro 7-10 FC San Pedro Garza García, Nuevo León



