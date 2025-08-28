Van los Guerreros por un ensayo más

Van los Guerreros por un ensayo másLos Guerreros Reynosa FC de la Tercera División se enfrentarán este jueves al equipo amateur América Villas en el que podría ser su último partido de preparación
Dicho compromiso se llevará a cabo a las 18:00 horas en el Estadio 18 de Marzo y marcaría el fin de los duelos amistosos o de pretemporada, esto para evitar alguna lesión pues el arranque de la Liga TDP está a la vuelta de la esquina.
El director técnico Jaime Jongiud no necesitan más ensayos pues tiene definido su cuadro titular, es por eso que no quiere exponer a sus jugadores a alguna lesión.
Para este partido se guardará algunos elementos titulares y les dará juego a los futbolistas más novatos del plantel.
