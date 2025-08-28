Van los Guerreros por un ensayo más

Dicho compromiso se llevará a cabo a las 18:00 horas en el Estadio 18 de Marzo y marcaría el fin de los duelos amistosos o de pretemporada, esto para evitar alguna lesión pues el arranque de la Liga TDP está a la vuelta de la esquina.

El director técnico Jaime Jongiud no necesitan más ensayos pues tiene definido su cuadro titular, es por eso que no quiere exponer a sus jugadores a alguna lesión.

Para este partido se guardará algunos elementos titulares y les dará juego a los futbolistas más novatos del plantel.



