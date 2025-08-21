Guerreros vence a Cadereyta para mantener invicto

Los Guerreros Reynosa FC vencieron por marcador de 2-0 al Cadereyta FC y continúan invictos en la pretemporada con dos victorias y tres empates. Fue el quinto partido de preparación para el conjunto fronterizo que cada vez luce mejor tanto en lo futbolístico como en lo anímico.

El duelo se disputó en el Estadio del Polideportivo donde algunos familiares y amigos de los jugadores locales se dieron cita para mostrarles su apoyo. Los goles del triunfo fueron obra del reynosense Jesús Olan en el primer tiempo y en la segunda parte apareció el oriundo de Mante, Abel Trejo, quien hizo un golazo de tiro libre.

Los Guerreros tuvieron para hacer más amplio el marcador pero Guillermo Casas falló una pena máxima y el árbitro les anuló un gol que aparentemente era legítimo. Cabe resaltar que vencieron a un rival de respeto y que siempre ha mostrado buen fútbol, pues Cadereyta es de los equipos protagonistas en la Liga TDP y se verán las caras en el torneo oficial que arranca a partir del 5 de septiembre.



