Guerreros, ansiosos por debutar en casa

Los Guerreros Reynosa FC se encuentran ultimando detalles para lo que será su debut en casa contra el equipo CF San Nicolás, en partido correspondiente a la jornada 2 de la Liga TDP.

Entrenaron por la mañana en el Estadio del Polideportivo donde el director técnico Jaime Jongitud estuvo muy atento al partido interescuadras donde buscó algunas variantes, aunque tiene bien definido su once inicial.

Los jugadores están muy concentrados y ansiosos por escuchar el silbatazo. Hay que recordar que hace una semana se quedaron vestidos y alborotados pues su partido de la jornada 1 contra San Pedro FC fue cancelado por la liga y terminaron ganando los tres puntos en la mesa. Este jueves entrenarán de forma ligera para evitar alguna lesión.



