Van Guerreros por su segundo ensayo

Después de empatar como visitantes 1-1 con los Gavilanes de Matamoros, los Guerreros Reynosa FC están listos para disputar su segundo partido de preparación, este jueves en Monterrey contra el San Nicolás FC que también participa en la Tercera División Profesional.

Poco a poco el técnico Jaime Jongitud le va dando forma a su cuadro titular y por eso son muy importantes estos ensayos.

El siguiente compromiso del conjunto reynosense que ya está confirmado será será en casa, el 22 de agosto contra el equipo de Cadereyta, aunque también se está cocinando un duelo en Ciudad Victoria contra el equipo juvenil de los Correcaminos de la UAT que se jugaría el 16 de agosto.

La Temporada 2025-2026 en la Liga TDP iniciará el 5 de septiembre así que los Guerreros están trabajando en tiempo y forma.



